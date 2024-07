Vorfall mit Ryanair Maschine Sicherheitsstörung am Airport Weeze – Flugzeug bricht Landeanflug ab

Mit den weltweiten IT-Problemen hatte der Vorfall nichts zu tun, so der Flughafensprecher. Davon sei der Airport Weeze im Unterschied zu anderen Flughäfen gar nicht betroffen gewesen. Zwar war auch Ryan-Air von den globalen Computer-Problemen betroffen, in Weeze sei der Betrieb aber normal gelaufen. „Das von unserem für die Passagierabfertigung zuständigen Agenten genutzte Check-In System der Ryanair war nicht mehr funktionsfähig. Die Mitarbeiter am Check-In checkten die Gäste manuell ein. Bordkarten wurden also händisch ausgestellt“, erläutert Flughafensprecher Tom Kurzweg. 3100 Fluggäste wurden „per Hand“ abgefertigt. Die Mitarbeiter trainieren das Szenario am Airport Weeze für derartige Fälle regelmäßig. Sämtliche 16 Flüge am Freitag hoben wie geplant ab.