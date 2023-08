Auch wenn Ryanair Düsseldorf und Weeze verwechselt Die Zahl der Winterziele ab Weeze wächst

Es ist eigentlich schon Flughafen-Historie. Ganz zu Beginn des Airports in Weeze firmierte die Anlage noch unter der Bezeichnung „Airport Düsseldorf Regional“, um die Nähe zur Landeshauptstadt zu betonen. Später wurde dieser Name per Gerichtsbeschluss untersagt. Seitdem heißt der Flughafen schlicht „Airport Weeze“. Fast 20 Jahre liegt das jetzt zurück, doch in manchen Köpfen der irischen Fluggesellschaft Ryanair hält sich die Bezeichnung „Flughafen Düsseldorf“ für Weeze offenbar hartnäckig. Denn jetzt kündigte die Billig-Airline per Pressemeldung neue Flüge im Winterflugplan „von Düsseldorf nach Kopenhagen“ an: „Düsseldorfer Bürger/Besucher können jetzt eine wohlverdiente Winterpause mit dieser aufregenden neuen Strecke nach Kopenhagen buchen und die günstigsten Tarife und die größte Auswahl an Zielen für den Winter '23 genießen. Wir sind stolz darauf, unseren Düsseldorfer Kunden mit der Aufnahme dieser neuen Kopenhagen-Route in unseren Winterflugplan '23 noch mehr Auswahl und Mehrwert zu bieten“, heißt es.