Zahlen zu August 2022 liegen vor : Airport Weeze nähert sich Vor-Corona-Niveau

Von Weeze aus starten fast so viele Maschinen wie in der Vor-Corona-Zeit. Foto: Latzel

Weeze Die Zahl der Fluggäste am Airport entwickelt sich laut des Statistikamtes positiv. Es flogen im August fast so viele Passagiere wie 2019 ab. Im Sommer profitierte Weeze auch von den Problemen an den großen Airports.

Die Zahl der Passagiere, die in Weeze in einen Flieger gestiegen sind, hat im August fast das Vor-Corona-Niveau erreicht. Das meldet die Statistikbehörde IT.NRW. 2019 waren im August 62.401 Fluggäste ab Weeze gestartet, 2022 waren es 59.624. Das sind 2777 oder 4,5 Prozent weniger als in der Vor-Corona-Zeit. Im Vergleich zu 2020 ist das sogar ein Plus um 214,7 Prozent, damals waren mitten in der Pandemie gerade einmal 18.944 Passagiere vom Niederrhein aus gestartet.

Von den sechs großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen ist es bislang nur Dortmund gelungen, die Zahlen von 2019 zu übertreffen. In der Ruhrpott-Metropole freut man sich über ein kleines Plus von 1,5 Prozent. Am Airport Dortmund ist der frühere Geschäftsführer des Flughafens Weeze, Ludger van Bebber, inzwischen Chef.

Insgesamt flogen im August 2022 von den sechs Hauptverkehrsflughäfen in NRW 1,7 Millionen Passagiere ab. Wie die Behörde IT.NRW als Statistisches Landesamt anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilt, waren das zwar 586.200 oder 53,4 Prozent Passagiere mehr als ein Jahr zuvor (August 2021: 1,1 Millionen), aber rund 423.700 (minus 20,1 Prozent) weniger als vor Beginn der Corona-Pandemie (August 2019: 2,1 Millionen). Im August dieses Jahres starteten 18,8 Prozent aller gewerblich in Deutschland beförderten Passagiere von einem der großen Flughäfen in NRW.

Auch auf die Herbstferien hatte der Airport positiv geblickt. In Weeze werden in den zwei Herbstferien-Wochen auf den insgesamt 380 Flügen knapp 30.000 Fluggäste erwartet. Auch damit bewegt man sich annähernd wieder auf dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Damals waren es etwa 33.500 Passagiere am Airport. „Es ist bereits in den vergangenen Monaten deutlich geworden, dass viele Reisende aus den Niederlanden und aus Nordrhein-Westfalen regionale Flughäfen wie Weeze bevorzugen. Stress und außergewöhnliche Wartezeiten gibt es bei uns nicht“, hatte Sebastian Papst, Geschäftsführer am Airport Weeze, versichert.

(zel)