Aber weiter Kritik von Verdi Endlich Lohn für Mitarbeiter der Sicherheitskontrollen am Airport Weeze

Den Auftrag für die Fluggastkontrollen am Flughafen Weeze hat die Bezirksregierung bis Ende Oktober neu vergeben. Seit Samstag ist die Firma I-SEC Deutsche Luftsicherheit SE & Co. KG aus Kelsterbach am Airport Weeze für die Sicherheitskontrollen zuständig. Das Unternehmen soll die Beschäftigten von ESA übernehmen, auch damit der Betrieb am Flughafen lückenlos weiterlaufen kann.