Flughafen erwartet Besucheransturm Airport Weeze rüstet sich für die Herbstferien

Die Feriensaison am Flughafen Weeze dauert aufgrund der Grenznähe länger als an anderen Airports. Ab Freitag, 13. Oktober, haben die Regionen Mitte und Süd in den Niederlanden eine Woche frei. In diesem Zeitraum starten und landen insgesamt 226 Jets am Airport Weeze. Die Zahl der Reisenden aus beiden Ländern summiert sich in der Herbstferienphase am Airport Weeze so auf rund 140.000 Passagiere.