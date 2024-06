Sicherheitsfirma ESA in der Kritik Warten auf Löhne am Airport Weeze – Kritik vom Bundesverband

Die ausstehenden Löhne für Mitarbeiter an den Sicherheitskontrollen am Airport Weeze sorgen weiter für Diskussionen. Wie berichtet, warten die etwa 90 Beschäftigten der ESA Luftsicherheits GmbH seit dem 15. Mai vergeblich auf ihr Geld. Jetzt hat sich in dem Fall auch der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) zu Wort gemeldet und deutliche Kritik geübt.