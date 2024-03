Flughafen rüstet sich für Ferienbeginn 85.000 Fluggäste in den Osterferien am Airport Weeze

Weeze · In den kommenden Tagen wird reichlich Betrieb am Flughafen sein. Von hier starten viele in den Osterurlaub. Zugenommen haben auch die Flüge zu Verwandten nach Marokko.

Am vergangenen Freitag hat der Flughafen Weeze seinen ersten Streik überstanden. Teilweise herrschte gespenstische Stille im Terminal. Das wird an diesem Freitag ganz anders sein. Denn die Osterfreien starten und der Airport rüstet sich für einen großen Ansturm der Fluggäste. Bereits am ersten Ferienwochenende erwartet der Flughafen 15.000 Passagiere. Während der gesamten Ferienzeit rechnet der Airport mit rund 85.000 Reisenden und 480 Starts und Landungen der Fluggesellschaften Air Arabia und Ryanair. „Wir sind gut vorbereitet und freuen uns gemeinsam mit unseren Partnern auf die erste große Reisewelle des Jahres", sagt Flughafen-Geschäftsführer Sebastian Papst. Dennoch empfiehlt er Flugreisenden die rechtzeitige Anreise. „Das bietet auch in Spitzenzeiten mit vielen Abflügen einen stressfreien Check-In und einen entspannten Ferienbeginn.“ Insgesamt 39 Ziele werden während der zweiwöchigen Ferien angeflogen. Bei der Zahl der Abflüge liegt weiterhin Palma de Mallorca an der Spitze, 23-mal wird in Richtung der Baleareninsel abgehoben, gefolgt vom Malaga mit 15 und Edinburgh in Schottland mit 14 Abflügen. Elf Top-Flugziele von Weeze für Ihren Kurzurlaub Urlaubsideen Elf Top-Flugziele von Weeze für Ihren Kurzurlaub Neben den vielen Urlaubsreisenden werden vom Flughafen auch viele Gäste starten, die sich auf den Weg zu Verwandten und Freunden machen. Der Airport Weeze habe sich als der deutsche Flughafen mit den meisten Zielgebieten in Marokko etabliert, heißt es. Während der Osterferien gibt es insgesamt 55-mal die Möglichkeit, mit Air Arabia und Ryanair nach Fez, Nador, Marrakech, Essaouira, Rabat, Agadir, Tanger und Oujda zu reisen. Kurios – Flugzeuge starten leer vom Airport Weeze Streik legt Sicherheitskontrolle lahm Kurios – Flugzeuge starten leer vom Airport Weeze 85.000 Fluggäste und 480 Starts- und Landungen – diese Zahlen sind vergleichbar mit denen des Vorjahres. Das sei deshalb bemerkenswert, weil – anders als im Vorjahr – die erste Ferienwoche noch in den reduzierten Winterflugplan der Airlines fällt. „Erst mit Beginn der Sommersaison ab April stocken Fluggesellschaften und Veranstalter ihre Frequenzen und Kontingente auf“, heißt es. 42 Bilder Zu diesen Zielen kann man vom Flughafen Weeze aus fliegen 42 Bilder Foto: dpa/Pixsell Die guten Zahlen für die Osterferien nähren den Optimismus für das gesamte Jahr. Insgesamt erwartet der Airport für 2024 rund 1,8 Millionen Passagiere, das entspricht einem Zuwachs von rund 12,5 Prozent im Vorjahresvergleich. 2023 hatten 1,6 Millionen Fluggäste den Flughafen am Niederrhein genutzt.

