Viele Fluggäste aus dem Nachbarland Airport Weeze für die niederländischen Maiferien gerüstet

Die Niederlande sind für den Flughafen Weeze ein wichtiger Einzugsbereich. Denn viele Fluggäste aus dem Nachbarland starten vom Niederrhein in den Urlaub. Kein Wunder also, dass die Verantwortlichen in Weeze auch den Urlaubsplan in den Niederlanden ganz besonders im Blick haben. Beliebt sind bei vielen Holländern die Meivakantie, also die Maiferien. In diesen zwei Wochen starten viele vom Weeze aus. Auch in diesem Jahr ist der Flughafen in dieser Zeit fest in niederländischer Hand.