Zum neuen Jahr Niederrhein Tourismus eröffnet Büro im Flughafen wieder

Die Niederrhein Tourismus GmbH (NT) kehrt mit einem Büro an den Reisemarkt im Flughafen Weeze zurück. Ab 1. Januar 2024 wird es wieder mit einem Mitarbeiter besetzt sein. Im Zuge der Corona-Pandemie war das Büro geschlossen worden. „Jetzt steigt die Zahl der Fluggäste am Flughafen Weeze wieder deutlich an. Somit können wir mit unserem NT-Büro wieder Präsenz zeigen und Informationen bereit halten für Reisende, die am Flughafen Weeze landen“, sagt NT-Geschäftsführerin Martina Baumgärtner. Zuletzt hatte die Region zwischen Rhein und Maas bereits mit einem neuen Ausfahrtsschild am Airport Weeze auf sich aufmerksam gemacht.