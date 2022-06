In Weeze gelandet : Waffe in Eindhoven gefunden: Flieger umgeleitet

Weeze/Eindhoven Am Donnerstag war der Flughafen Eindhoven für mehrere Stunden gesperrt. Es gab dort ein Sicherheitsproblem. Das hatte auch Folgen für Weeze.

Ein Zwischenfall am Flughafen Eindhoven hatte auch Folgen für den Airport in Weeze. Zwei Flugzeuge sind am Donnerstagabend an den Niederrhein umgeleitet worden. Die beiden Flieger aus Zadar (Kroatien) und Krakau sollten eigentlich in Eindhoven landen. Doch der dortige Flughafen war von den Behörden geschlossen worden. Hintergrund soll ein Sicherheitsproblem am niederländischen Airport gewesen sein, berichtet ein Sprecher der Bundespolizei. An Bord der Flugzeuge soll es dagegen keine Probleme gegeben haben.