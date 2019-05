Kevelaer : Airbus-Shuttle nimmt zur Kirmes andere Route

Die Kirmes sorgt für Sperrungen in der Innenstadt. Foto: Thomas Binn (BINN)/Binn, Thomas (binn)

Kevelaer Die Kirmes in Kevelaer steht vor der Tür – an den Festtagen wird es Sperrungen in der Innenstadt und Änderungen im Busverkehr geben.

Wegen der Kevelaerer Kirmesfeier kommt es zu Sperrungen in der Innenstadt. Bis Dienstag, 4. Juni, müssen die Linie 73 (Airport-Shuttle) und die Bürgerbusse Umleitungen in Kauf nehmen. Der Airport-Shuttle, der den Kevelaerer Bahnhof mit dem Flughafen Weeze verbindet, kann während des gesamten Zeitraums im Kevelaerer Zentrum die folgenden Haltestellen nicht bedienen: St.-Antonius-Kirche, Altes Rathaus und Twistedener Straße.

Die Kevelaerer Bürgerbuslinien fahren die Haltestellen Markt/Altes Rathaus in Fahrtrichtung Bahnhof und St.-Antonius-Kirche nur eingeschränkt an. Die Haltestellen Biegstraße, Berliner Straße (Bürgerbuslinie Wetten) und Venloer Straße (Bürgerbuslinie Winnekendonk) werden nicht bedient.

Am Samstag, 1. Juni, ist die Innenstadt wegen des Kirmesumzuges weitestgehend gesperrt, sodass an dem Tag die Bürgerbusse nur eingeschränkt fahren können. Die Innenstadtrunden müssen zwischen 10.30 Uhr und 13:Uhr entfallen. Die Bürgerbusse Kervenheim, Wetten und Winnekendonk fahren von den Ortschaften bis zum Bahnhof Kevelaer und zurück.