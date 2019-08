Marke für die Wallfahrtsstadt : Agentur entwickelt neues Stadtlogo für Kevelaer

Kevelaer (RP) Der Wallfahrtsort Kevelaer soll ein Stadtlogo bekommen. Damit wurde nun die Agentur „Benning, Gluth und Partner“ aus Oberhausen beauftragt. „Das für Kevelaer zuständige Projektteam der Agentur konnte beim Teilnahmewettbewerb auf allen Ebenen überzeugen und sich gegen die insgesamt 25 Mitbewerber durchsetzen“, heißt es aus der Verwaltung.

Seit 1991 ist „Benning, Gluth und Partner“ im Bereich Kreativität und Strategie am Markt aktiv. Bei den Agentur-Referenzen reiht sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer so bald in eine Reihe bekannter touristischer Ziele ein, wie die Schwäbische Alb, die Metropole Ruhr oder das Neandertal. Ein erstes Arbeitstreffen habe es bereits gegeben, nun sei die Agentur in der ersten Kreativphase und erarbeite verschiedene Ideen, um die Elemente des Markenkerns visuell darzustellen. Das Logo soll nicht nur identitätsstiftend für Bürger, Bewohner und Unternehmer sein, sondern auch überregional und über die Landesgrenzen hinaus Kevelaer profilieren und eine Wiedererkennung schaffen.