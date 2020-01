Neue Künstler bestätigt : Afrojack kommt wieder nach Parookaville

WEEZE Die Organisatoren haben die nächsten Künstler für das Festival bekannt gegeben.

Mit Steve Aoki kehrt am Festival-Sonntag einer der beliebtesten DJs zurück. Das hatten die Organisatoren bereits vor einiger Zeit bekannt gegeben. Er hat im vergangenen Jahr bereits seine eigenen Pizzen im Pizzaoki-Wagen verkauft. Ebenfalls auf der Mainstage spielen Yellow Claw. Auf der „Awake"-Bühne stoßen am Sonntag mit ATB und Gareth Emery zwei weitere Weltstars aus der Trance-Szene hinzu. Neu im Line up des Festival-Sonntags sind zudem Da Tweekaz und „Finach Asozial".

In der ersten Bekanntgabe der Künstler hatten die Macher bereits verraten, dass Armin van Buuren auch in Weeze spielen wird. Ebenfalls als Headliner bestätigt sind Dimitri Vegas & Mike. Das belgische DJ-Duo, bestehend aus den Brüdern Dimitrios „Dimitri“ Anastasios und Michael „Mike“ Karl Thivaios, vertritt hauptsächlich Big-Room und Electro House. In den DJ Mag Top 100 DJs belegten sie 2015 und 2019 jeweils Rang eins. Zusammen mit Steve Aoki treten sie gelegentlich als „3 Are Legend“ auf. Da Steve Aoki ja auch auftreten wird, ist die spannende Frage, ob zu einer solchen Konstellation auch in Weeze kommt.