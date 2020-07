Ärger über Besucher in Weeze : Tierparkgäste missachten Regeln

Völlig unsinnig: Unbekannte haben für die Heidschnucke rohe Spaghetti in den Trog geworfen. Foto: ja/Tierpark Weeze

Weeze Die Besucher verfüttern rohe Spaghetti oder stellen Zäune in Weeze um. Die Tierparkleiterin kann über das Verhalten mancher Gäste nur den Kopf schütteln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Die Zahlen wären eigentlich ein Anlass zum Jubeln. Mehr als 13.000 Besucher kamen im Juli in den Tierpark Weeze. Das waren mehr als im vergangenen Jahr. Die Anlage zieht also offenbar auch unter den Corona-Schutzbedingungen. Zu denen gehört beispielsweise, dass es jetzt nur noch einen Eingang gibt und das Gelände als Einbahnstraße gestaltet ist. Doch offenbar sind die neuen Regelungen manchen Besuchern schon wieder zu viel. „Wir beobachten leider immer öfter, dass sich Gäste nicht daran halten“, sagt Tierparkleiterin Marie-Christine Kuypers.

Vor allem an den aufgestellten Bauzäunen macht sich mancher zu schaffen. Die Tierpark-Chefin kann nur noch den Kopf schütteln. „Wir möchten für die Besucher eine größtmögliche Sicherheit herstellen. Wenn dann Bauzäune verschoben oder Drähte durchschnitten werden, damit man den Weg abkürzen kann, ist das nicht im Sinne des Erfinders“, sagt sie. „Für uns bedeutet das zusätzliche Arbeit, da wir die Bauzäune wieder richtig hinstellen und festmachen müssen. Daher appelliere ich nochmals an alle Besucher, sich an die Regeln zu halten, auch aus Rücksicht auf die anderen Besucher.“

Besonders schlimm sei allerdings, was mancher Besucher in den Futtertrog der Tiere werfe. Eigentlich ist es verboten, mitgebrachtes Futter an die Tier zu verteilen. Doch es passiert immer wieder, dass Dinge im Trog landen, die darin nichts zu suchen haben.

„Wir hatten in diesem Monat bereits den Fall, dass unsere Heidschnucken mit rohen Spaghetti gefüttert wurden. Das geht natürlich gar nicht! Die Tiere bekommen Bauchschmerzen und werden krank. Das ist für mich verantwortungsloses Handeln“ sagt die Tierparkleiterin. „Ich verstehe nicht wie jemand auf die Idee kommen könnte, dass Tiere so etwas essen sollen.“ Das Futter in den Automaten kann von den Besuchern verteilt werden. Allerdings befinde sich jetzt hier anderes Futter als vor der Coronakrise. „Da unsere Tiere durch die Schließung zwangsweise auf Diät waren, weil sie nicht mehr zusätzlich von den Besuchern gefüttert wurden, stellte sich nach der Wiedereröffnung heraus, dass sie die Menge an Pellets, die zusätzlich gefüttert wurden, nicht mehr vertragen haben“, berichtet Marie-Christine Kuypers.