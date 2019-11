Kirchliches Leben in Kevelaer : Der kalorienarme Adventskalender

Info

Mitmachen Wer beim mobilen Adventskalender mitmachen möchte, kann ab sofort eine WhatsApp-Nachricht mit dem Wort „Advent“ an die ☏ 0162 7055300 senden. Die Nummern der Interessenten werden anonym in einer Broadcast-Gruppe gesammelt und können so an jedem Tag der Adventszeit kontaktiert werden.

Kostenfrei Die Teilnahme ist kostenfrei.