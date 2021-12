Besinnliche Zeit in Kevelaer : Advent in der Clemenskapelle

Kevelaer Engel spielten an diesem musikalisch-literarischem Erlebnis eine besondere Rolle. Eine spontan angekündigte Türkollekte brachte eine Summe von 715 Euro zugunsten der Aktion Pro Humanität.

Nachdem im vergangenen Jahr in der Adventszeit einige musikalische Termine in der Kevelaerer Clemenskapelle im Klostergarten angeboten wurden, ist diese Reihe wieder gestartet. „Weihnachten entgegen“ lautete die besinnliche Stunde am 3. Adventssonntag unter 2G-Bestimmungen.

„Dass Weihnachten für uns alle ein Tag der Freude und der Zuversicht wird“, hieß es nach einem musikalischen Auftakt in der Begrüßung. Eine besondere Bedeutung hat der Engel, der seit einem Jahr wieder zurück in der Clemenskapelle ist. So erzählten viele Lieder und Texte von Engeln. Von Engeln, die Mut schenken, die einen Weg weisen, die Licht bringen. Unter anderem „Dann nimm mich auf mit weitem Flügelschlag“ und „Engel sind unterwegs“ wurden in einem besonderen musikalischen Arrangement durch Anton Koppers (Keyboard), Dominik Lemken (Bass, Gesang), Hubert Lemken (Gitarre, Gesang) und Kirsten Lommen (Flöten, Gesang) vorgetragen. Und: Wer kennt es nicht das Kinderbuch von Leo Lionni mit der bunten Geschichte über die Maus Frederick, die sich mit Fantasie auf den kalten Winter vorbereitet und dabei Herzen wärmt. „Ich sammle Farben für den Winter“ so der passende Liedtitel. Nach „Sieh im Fremden das Vertraute“ und „Schenke mir, Gott, ein Herz, das für das Leben schlägt“ fügte sich der Titel der Wise Guys „Ein Engel“ harmonisch in diese Stunde ein. Zwei traditionelle Melodien „Maria durch ein Dornwald ging“ und „Kommet ihr Hirten“ wurden durch Querflöte und Blockflöte mit Gitarre untermalt vorgetragen und sorgten so auch für eine adventliche Atmosphäre.