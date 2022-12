Feierstunde Nach 43 Jahren: Abschied von der Volksbank in Wetten

Sein Amt als Ortsrepräsentant und damit Ansprechpartner für das Engagement der Bank in Wetten übernimmt zukünftig Heiner Vos. Der Wettener ist bereits seit 25 Jahren bei der Volksbank an der Niers tätig und arbeitet als Kundenberater in der Geschäftsstelle Kevelaer. Heiner Vos engagiert sich in seiner Freizeit unter anderem bei der Wettener Feuerwehr und freut sich auf seine neue Aufgabe.