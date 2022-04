Prüfungen in Kevelaer beginnen : Abitur wieder ohne Maske möglich

Auch in Kevelaer haben die Abiturprüfungen begonnen. Foto: dpa/Matthias Bein

Kevelaer Am Gymnasium in Kevelaer haben am Dienstag die Prüfungen begonnen. Wie die Klausuren im dritten Corona-Jahr ablaufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

In einer „Mini-Besetzung“ ist am Dienstag auch das Kardinal-von-Galen-Gymnasium in das Abitur gestartet. Lediglich drei Schüler waren zum Auftakt an der Reihe. Sie schrieben ihre Niederländisch-Klausur.

Die Prüfung fand auch ganz normal in der Schule statt. Ohnehin werden diesmal viele Klausuren wieder in der Schule geschrieben nachdem das Gymnasium wegen Corona in den vergangenen zwei Jahren oft ins Konzert- und Bühnenhaus ausgewichen war. „Mit dem Saal dort haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht und werden das Konzert- und Bühnenhaus auch diesmal wieder nutzen, aber es war nicht zu allen Terminen frei“, berichtet Schulleiterin Christina Diehr. In der kommenden Woche werden dann die ersten Arbeiten auch im Bühnenhaus geschrieben.

Dass Klausuren jetzt verstärkt wieder in der Schule geschrieben würden, lasse die Corona-Verordnung zu. Die ist extrem gelockert worden. Natürlich wird weiter auf Abstand geachtet, aber eine Maske etwa ist nicht mehr vorgeschrieben. Das sah vor einem Jahr noch ganz anders aus. Da war eine Maske auch bei den Abitur-Prüfungen zwingend vorgeschrieben. Auch ein Test war eigentlich verpflichtend, aber kein Zwang. Das hatte zu der kuriosen Situation geführt, dass getestete und nicht getestete Schüler in unterschiedlichen Räumen schreiben mussten.

Auch das ist jetzt kein Thema mehr. Da in der Schule gar nicht mehr getestet wird. „Wir bewegen uns auch beim Abitur langsam wieder auf die Normalität zu“, sagt die Rektorin daher. Natürlich seien die Auswirkungen der Pandemie noch zu spüren. Die jetzigen Abiturienten wurden zeitweise in Distanz unterrichtet, danach in kleinen Gruppen. Mancher Stoff konnte da nicht so intensiv vermittelt werden. Daher gibt es im Abitur auch eine Aufgabe mehr zur Auswahl und in Fächern, in denen es vorher gar keine Wahlmöglichkeit gab, ist diese eingeführt worden.

Neu ist, dass die letzte Schulwoche dazu genutzt wurde, intensiv auf das Abitur vorzubereiten. Da gab es nur noch Unterricht in den Abifächern.