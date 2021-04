Erste Klausuren in Kevelaer : Abitur: Auftakt im Bühnenhaus

Kevelaer Im zweiten Jahr hintereinander müssen die Abiturklausuren im Konzert- und Bühnenhaus geschrieben werden. Am Freitag ging es mit den Englischarbeiten los.

46 Jugendliche waren am Kardinal-von-Galen-Gymnasium am Freitagmorgen als erste an der Reihe. Sie schrieben ihre Grund- und Leistungskurs-Klausuren in Englisch.