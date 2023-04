Nach der Panne läuft es auch in Kevelaer Jetzt klappte auch die Abi-Premiere an der Gesamtschule

Kevelaer · Die Enttäuschung war riesengroß gewesen. Eigentlich sollten am Mittwoch die ersten Abi-Klausuren überhaupt an der Gesamtschule geschrieben werden. Doch wegen der technischen Panne wurde daraus nichts. Wie es jetzt am Donnerstag lief.

20.04.2023, 10:11 Uhr

Am Donnerstag konnte dann doch die Premiere der Abiturklausuren an der Gesamtschule starten. Foto: Feldmann

Am Mittwochnachmittag hatte Christoph Feldmann aufgeatmet. Da klappte der Download der Prüfungsaufgaben für die Abitur-Klausuren und es stand fest: Am Donnerstag kann jetzt doch die Premiere an der Gesamtschule Kevelaer über die Bühne gehen.