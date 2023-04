Die Folgen für die Schulen im Gelderland Panne verdirbt Abi-Premiere in Kevelaer

Entwarnung gab es am Mittwochmittag um kurz nach 12 Uhr: „Nach dem Chaos am Dienstag konnten wir die Unterlagen für die Prüfungen am Donnerstag wieder normal herunterladen“, berichtet Rudolf Germes, Schulleiter am Friedrich-Spee-Gymnasium. Er sei zuversichtlich, dass auch die Prüfungen am Freitag wie geplant stattfinden können. Nachmittags kam noch die Info aus dem Schulministerium, dass muslimischen Schülern nach Absprache die Möglichkeit gegeben werden soll, nicht am Haupttermin am Freitag (Zuckerfest), sondern am festgesetzten Nachschreibtermin ihre Klausur zu schreiben. Bisher habe sich aber noch kein Schüler bei ihm gemeldet, so Germes.