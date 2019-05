Kies am Niederrhein : Abgrabungsgegner und Kiesfirmen diskutieren

Vorher demonstrierten die Abgrabungsgegner. Foto: Sebastian Peters

NIEDERRHEIN Gegner des Kiesabbaus in den Städten am Niederrhein haben am Donnerstagabend vor der Niederrheinhalle Wesel protestiert. Veranstalter war das Aktionsbündnis Niederrheinappell, zu dem auch die Initiative „Rettet die Binnenheide“ und die Grünen im Kreis gehören.

Der Niederrhein solle nicht weiter zum „Flickenteppich mit Kieslöchern“ werden, forderten die Teilnehmer der Demonstration. Mit den Rohstoffen Sand und Kies solle nachhaltig umgegangen werden. Anlass der Demonstration war eine Tagung der „Initiative Zukunft Niederrhein“, ein Bündnis von 13 Kies- und Sandfirmen der Region.