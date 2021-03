Mit Ryanair vom Flughafen Weeze : Von Weeze geht es im April wieder nach Mallorca

Am 2. April soll der erste Flieger von Weeze wieder nach Mallorca starten. Foto: Markus van Offern (mvo)

Weeze Mallorca ist kein Risikogebiet mehr. Nach vielen Wochen der Negativ-Nachrichten macht diese Meldung dem Flughafen Hoffnung auf den Sommer.

Die Freude beim Flughafensprecher ist groß. „Das ist natürlich eine tolle Nachricht für uns und ein sehr gutes Signal für den Flughafen“, sagt Holger Terhorst. Denn mit der Nachricht, dass Mallorca wieder für Flugreisen geöffnet wird, verbinden sich auch in Weeze große Hoffnungen. Denn die Ferieninsel ist auch für den Airport am Niederrhein ein wichtiger Frequenzbringer bei den Fluggastzahlen.

Ab dem 2. April sollen von Weeze aus wieder Flieger zu den Balearen starten. Zunächst sind nur Flüge einmal die Woche am Freitag geplant. Das soll dann langsam gesteigert werden.

„Solche Nachrichten machen Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität“, sagt Terhorst. Der Airport in Weeze ist durch die Corona-Pandemie wie andere Flughäfen auch arg gebeutelt. Die Passagierzahlen sind stark eingebrochen. Weeze liegt dabei etwa im Landesdurchschnitt: 78,3 Prozent weniger Fluggäste stiegen im vergangenen Jahr in Weeze in einen Flieger. 2020 gab es hier 133.000 Passagiere, ein Jahr zuvor waren es noch 613.800 gewesen.