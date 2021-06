Schwerer Unfall auf A57 : Soldat aus Goch zögerte bei Unfall keine Sekunde

Bei dem Unfall auf der A57 hinter der Abfahrt Uedem/Kervenheim wurde ein Autofahrer schwer verletzt. Foto: Schulmann

Kervenheim/Uedem Benjamin Preller erlebte den schweren Unfall auf der A57 hautnah mit. Er war einer der ersten, der am Unglücksort war und half. Er appelliert an alle, in solchen Fällen nicht wegzuschauen.