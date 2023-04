Brand in Weeze Technischer Defekt: Auto brennt bei A57 in Weeze

Schnell reagiert hat eine 38-Jährige aus Xanten: Sie war am Montag gegen 22.45 mit ihrem Mercedes auf der A 57 in Richtung Nijmegen unterwegs, als sie plötzlich eine Rauchentwicklung an ihrem Auto bemerkte. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Frau gerade in Höhe der Abfahrt Goch/Weeze. Die Xanterin fuhr ihren Mercedes auf den angrenzenden Pendlerparkplatz auf der B 67, rief die Feuerwehr – und kurz darauf stand ihr Auto schon in Flammen.