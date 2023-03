Festnahme an der A57 bei Uedem Gesuchter unter Drogen im geklauten Wagen unterwegs

Pech für einen gesuchten verurteilten Straftäter: Er ging der Polizei bei einer Routinekontrolle ins Netz. Die Beamten hatten den 51-Jährigen am Samstagmorgen gegen 11.40 Uhr an der Anschlusstelle Uedem/Kervenheim an der A 57 gestoppt. Der Mann war in einem Wagen mit Neusser Kennzeichen unterwegs.