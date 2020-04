WINNEKENDONK : Löschzug Winnekendonk rückte zu 65 Einsätzen aus

WINNEKENDONK Jahresbilanz: Zu 65 Einsätzen wurde der Löschzug 2019 gerufen. In den Sommermonaten wurden 56 Feuerlöschbrunnen von den Ehrenamtlichen getestet.

„Der Fokus der Öffentlichkeit liegt naturgemäß bei größeren Einsatzlagen, schweren Verkehrsunfällen oder großen Brandereignissen, auf der Feuerwehr.“ so Ludger Holla, Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung, der stellvertretend für den Bürgermeister ein Grußwort an die Jahreshauptversammlung des Löschzuges Winnekendonk richtete. Doch er ging auch weiter ins Detail, denn gerade bei kleinen Hilfeleistungen, bei falschen oder böswilligen Alarmierungen, gebührt den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten „Dank und Anerkennung“. Die Feuerwehr sei gerade in den Dorfgemeinschaften ein Garant für Werte und Kulturen.