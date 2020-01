Prozess um getötete Henne aus Weeze : 615 Euro für totes Filmhuhn Sieglinde

Weeze Vor dem Landgericht hat die Besitzerin des getöteten Tiers einen Teilerfolg erzielt. Das Medienaufgebot war riesig.

Angesichts des großen Auflaufs musste auch der Richter kurz schmunzeln. Im Saal 102 des Landgerichts drängten sich Kameraleute und Reporterteams dicht an dicht. Das Gericht musste extra noch einmal pro forma vor laufenden Kameras in den Saal einziehen, damit alle Sender auch ihre bewegten Bilder hatten. Und auch die strenge Sicherheitskontrolle am Eingang mussten alle über sich ergehen lassen. Dabei ging es diesmal nicht um einen spektakulären Mordfall, sondern um ein simples Huhn. Ein Huhn freilich, das Schlagzeilen machte, weil es in diversen Kinofilmen mitgewirkt hat. Das Filmhuhn Sieglinde war im Juni 2017 in Weeze einem Hund zum Opfer gefallen, der sich herzlich wenig um den prominenten Background der Henne kümmerte und den Vogel tötete.

Filme In Produktionen wie „Wendy“, „Stern TV“ und „Terra X“ hat das Tier mitgewirkt. Auch in dem am Niederrhein gedrehten Film „Wir sind doch Schwestern“ oder in der Serie „Bettys Diagnose“ stand es vor der Kamera.

Aber für Ute Milosevic ist mit dem Tod von Sieglinde die Fernsehkarriere ihrer Tiere erst einmal erledigt. „Ich werde jetzt keine Tiere mehr fürs Kino trainieren lassen“, sagt sie. Vielleicht auch, weil der Rummel immens war. Sogar ein TV-Sender aus Russland hat sich bei ihr gemeldet, um darüber zu berichten. „Das scheint da in Russland eine ganz große Sache zu sein“, sagt sie. Bis nach Kleve kamen die Russen dann doch nicht. Doch auch so war das Interesse so groß, dass das Gericht das Urteil nicht einfach per Brief aushändigte, sondern öffentlich verkündete. Die Besitzerin kann sich über einen Teilerfolg freuen. Der Präsident des Landgerichts, Gerd Waldhausen, erläuterte, dass das Gericht keinen Zweifel daran habe, dass es sich wirklich um das Filmhuhn gehandelt habe. „Es war wirklich Sieglinde und nicht irgendeine Charlotte.“ Zudem sei es das gute Recht von Ute Milosevic, ihre Tiere auf ihrem Grundstück frei laufen zu lassen. „Sie musste Sieglinde weder anleinen noch in einen Käfig sperren“, so Waldhausen.