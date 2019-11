Beratung in Kevelaer : 500 Schüler beim Berufs-Infotreff

Kevelaer In der Sparkasse informierten die Chefs und Ausbilder von 35 Firmen aus Kevelaer und Umgebung.

Das waren nur einige der vielen Fragen, die den Jugendlichen beim Berufsinfotag (Bit) unter den Nägel brannten. Die Nachfrage war auf jeden Fall groß, denn die Jubiläumsauflage der Veranstaltung, die wieder in der Sparkasse in Kevelaer stattfand, stieß auf große Resonanz: Rund 500 Schüler – vornehmlich aus den Jahrgangsstufen 9 bis 10 – nahmen am schulfreien Samstag die Gelegenheit wahr, sich in der Sparkassenfiliale an der Busmannstraße über Berufsbedingungen und Ausbildungsinhalte zu erkundigen. Chefs und Ausbilder von 35 Firmen aus Kevelaer und Umgebung informierten in Einzelgesprächen oder kleineren Gruppen über knapp 70 Ausbildungsberufe.