Unfall auf Veerter Straße in Wetten : 47-jähriger Autofahrer bei Aufprall gegen Baum schwer verletzt

Unfall auf Veerter Straße in Wetten

Kevelaer-Wetten Auf der Veerter Straße ist am Montag ein 47-Jähriger von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann aus Geldern ist schwer verletzt.

Am Montag gegen 14.10 Uhr ist es in Wetten zu einem schweren Unfall gekommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.