Stiftung für Heimatforschung und Heimatpflege : 435.000 Euro für die Stärkung der Heimat

Die Stiftung für Heimatforschung und Heimatpflege der Volksbank an der Niers zieht nach 25 Jahren Bilanz.

Über 500 geförderte Ideen, mehr als 435.000 Euro für Vereine und Institutionen, aber auch Privatpersonen, die sich für ein besonderes Projekt engagieren – die Stiftung für Heimatforschung und Heimatpflege der Volksbank an der Niers hilft in großem Maße, Traditionen und Bräuche zu pflegen und aufrechtzuerhalten. Öffentlich tritt sie mit ihrem Stiftungsbeirat eigentlich nur bei der Vergabe der Fördergelder auf, sonst wird still im Hintergrund gearbeitet. Das 25-jährige Bestehen der Stiftung war Anlass, bei einem Pressegespräch im Museum in Kevelaer Bilanz zu ziehen.

Anträge Sie sollten, gern mit Fotos ergänzt, bis zum 2. Oktober an den Stiftungsbeirat der Stiftung für Heimatforschung und Heimatpflege, Johannes Janhsen, Volksbank an der Niers, Am Kapellhof 1, 47608 Geldern, gehen.

Schnell kommt man im Gespräch mit den weiteren Beiratsmitgliedern Rainer Killich (Kevelaer), Konrad Pieper (Uedem), Heinz Karl Meuskens (Pfalzdorf) und Bernhard Keuck (Geldern) auch auf Anekdoten. Etwa, dass man zwar die Restaurierung des alten Mantels für St. Martin fördern könne, nicht aber, wenn ein neuer gekauft wird. Denn Neuanschaffungen sind laut Satzung nicht förderfähig. Da müsse man schon mal auf dem kleinen Dienstweg mit der Volksbank eine intelligente Lösung finden. Und dann gab es noch die „Rettung“ der Kervenheimer. Die Kette zur Froschfigur musste wieder in Ordnung gebracht werden – sonst hätten zumindest nach alter Überlieferung alle Kervenheimer quaken müssen. In der Froschsage geht es um einen riesigen Frosch, der im Burggraben schlummerte und alle Menschen dazu brachte, nur noch zu quaken. Nur die Kervenheimer Frauen schafften es zum Glück gemeinsam, den Frosch durch ihr lautes Quaken zu verscheuchen.

Dass die Stiftung auch in Zeiten der Minuszinsen weiter arbeiten kann, ohne das Stiftungskapital angreifen zu müssen, versichert Johannes Janhsen. Der Volksbank an der Niers sei diese Arbeit eine Herzenssache, sodass man dort Wege findet. Eine gute Nachricht also für alle Vereine in der Region. Man kann sich jetzt bewerben, um bei der Jubiläumsausschüttung der Fördergelder im Dezember dabei zu sein. Wo das sein wird, weiß man noch nicht, da man den Ort der Veranstaltung immer gern in die Nähe eines besonders geförderten Projekts lege.