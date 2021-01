Pöbelei und Sachbeschädigung : Silvester-Randale in Weeze: Polizei sucht Zeugen

Weeze Die Polizei sucht Zeugen nach mehreren Vorfällen in der Silvesternacht. Ein Mann wurde angepöbelt, Mülltonnen und Briefkästen zerstört.

Für eine Gewalttat, die sich in der Silvesternacht in Weeze ereignet hat, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Wie sie am Mittwoch weiter mitteilte, kam es gegen 1.30 Uhr zu einem Übergriff auf einen 42-jährigen Mann aus Weeze. Der war in der Silvesternacht zu Fuß unterwegs und traf am Cyriakusplatz auf eine Gruppe von circa sechs jungen Männern, die den Weezer scheinbar grundlos anpöbelten und umringten. Dabei griffen die Männer den 42-Jährigen auch körperlich an. Der Weezer wurde bei dem Übergriff leicht verletzt. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.