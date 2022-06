400 Jahre Sankt-Sebastianus-Schützen Kervenheim-Kervendonk : Sascha Claaßen wird Jubiläumskönig auf der Burg

Kervenheim Den Titel des Kinderkönigs errang Leandro Stenmans, Schülerprinz wurde Till Claaßen und bei Jugendschützen setzte sich Jonas Reykers die Krone auf. Die Feierlichkeiten rund um die Burg waren ein voller Erfolg.

Die Premiere des Jedermannschießens war ein voller Erfolg. Die Schützenbruderschaft hatte einen würdigen Rahmen geschaffen – die Burg als einzigartige Lokalität, ein wunderbarer, lauer Sommerabend, der grandiose Gerrit Quade mit Band und Köstlichkeiten für Leib und Seele. An die 300 Besucher kamen. Das Jedermannschießen auf einen hölzernen Frosch fand großen Anklang, mehr als 100 Gäste beteiligten sich am Wettkampf und räumten sechs Preise ab, als Hauptpreis einen Gutschein für eine Fahrt mit dem Heißluftballon.

Der Samstag war schießtechnisch den Sebastianern vorbehalten. Den Titel des Kinderkönigs errang Leandro Stenmans, Schülerprinz wurde Till Claaßen und bei Jugendschützen setzte sich Jonas Reykers die Krone auf. Die Schüler- und Jugendschützen hatten jeweils einen eigenen Luftgewehr-Schießstand und konnten quasi parallel schießen. Am Ende des Abends feierten die Menschen auf dem Burghof den neuen Kaiser Michael Fichte und den Jubiläums-König Sascha Claaßen, der ein Schütze aus Leidenschaft und trotz seiner erst 42 Jahre ein Urgestein der Sankt-Sebastianus-Schützen ist. Seit fast 35 Jahren Mitglied der Bruderschaft, war er bereits Kinderkönig, Jugendprinz, Schützenkönig und 2014/2015 Kaiser der Kervenheimer Schützen.

Ein tolles Zeichen für den starken Zusammenhalt zwischen den Sankt-Sebastianus-Bruderschaften Kervenheim und Winnekendonk setzten die Männer von der Freiwilligen Feuerwehr Kervenheim, die am Samstag den Getränkestand betreuten und mit den Schützen aus Winnekendonk, die die gesamte Cafeteria übernommen hatten, am Grill für leckere Steaks und Würstchen sorgten. Die Schützen zogen mit Brudermeister Rainer Krüger ein sehr positives Fazit: „Ein sehr gelungenes Wochenende mit tollen Veranstaltungen in einer einmaligen Lokalität mit vielen wirklich netten Menschen.“