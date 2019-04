Natur in Weeze : „Clean up“: 400 Helfer räumen an der Niers kräftig auf

GELDERLAND/WEEZE Verrostete Fahrräder, Autoreifen, die Reste eines Bürostuhls, eine alte Badewanne: Das waren die größten Fänge, die die Helfer beim großen „Niers Clean up“ machten. Hinzu gesellten sich Dutzende Müllsäcke, vollgestopft mit Plastikmüll, Glasflaschen und vielen anderen Dingen, die in einem Fluss nichts zu suchen haben.

In den frühen Morgenstunden war diese nach Monaten der Vorbereitung angelaufen. An der Anlegestelle vor Schloss Wissen wurde von DLRG und Feuerwehr eine professionelle Leitstelle eingerichtet. „Von hier aus koordinieren wir den Einsatz, behalten den Überblick über die rund 40 eingesetzten Schlauchboote und DLRG-Hochwasserboote, 316 Helfer und die sie begleitenden Kräfte der DLRG“, erklärte Einsatzleiter Sascha Wolf. Unterm Strich waren es fast 400 Menschen, die sich in den Dienst der guten Sache stellten. Dazu gehörten auch Jugendliche aus Reihen des THW und zahlreiche Mitarbeiter von Edeka-Märkten aus dem gesamten Kreis Kleve. „Es ist einfach großartig zu sehen, dass hier alle an einem Strang ziehen“, freute sich Kreisjungendfeuerwehrwart Peter Krings über die Zusammenarbeit.

Um 10 Uhr wurden sämtliche Boote zwischen Wachtendonk im Süden und Goch im Norden zu Wasser gelassen. „Ein Dank an die Bootsverleiher, die uns ihr Material zur Verfügung gestellt haben“, so Brüggemeier. Auf circa 35 Nierskilometern, die in sieben Teilabschnitte unterteilt waren, machten sich die Helfer daran, den Fluss zu entmüllen. Und es kam am Ende weitaus mehr Abfall zusammen als auf den ersten Blick zu vermuten gewesen wäre. Vor allem in den Uferböschungen und im Wurzelwerk hatte sich einiges verfangen.