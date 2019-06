Senioren in Weeze : Rückblick auf 40 Jahre Seniorennachmittag Wemb

Das unermüdliche Orga-Team des Seniorennachmittags (von link)s: Marga Stammen, Kathi Boers, Christiane Moll, Sonja Pooth, Anne Weyer, Lisa Vossmöller, Annemarie van Wickeren und Maria Willems. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Wemb „Mein linkes Bein tut mir jetzt immer so weh“, sagt Stine. „Dat kommt vom Alter“, entgegnet Mine. „Kann nicht sein, dat rechte Bein ist doch genauso alt wie dat linke“, antwortet Stine. Stine und Mine sind Elisabeth Voßmöller und Kathi Boers vom Ensemble der Theatergruppe des Musikvereins Wemb.

Der Wortwechsel war Teil eines Sketches, den sie zum 40-jährigen Bestehen des Seniorennachmittags Heilig Kreuz in Wemb aufführten.

Rund 70 Gäste hatten sich im Pfarrheim gleich neben dem Wember Bürgerhaus eingefunden und an der reich gedeckten Kaffeetafel Platz genommen. Vieles war so wie immer seit vier Jahrzehnten: zuerst der Besuch der Messe, danach gemeinsames Kaffeetrinken, selbstgebackene Kuchen, schließlich ein unterhaltsames Programm. Zum Jubiläum gehörte neben dem Sketch der beiden Schauspielerinnen auch ein Grußwort des Pfarrers der katholischen Pfarrgemeinde St. Cyriakus Weeze und Wemb, Klaus Martin Niesmann. „Dankbarkeit liegt hier in der Luft. Man kann spüren, es geht allen gut“, beschrieb er seine Eindrücke. Besonders hob er die Kontinuität hervor, mit der der Seniorennachmittag ein lebendiges Miteinander praktiziere.

Er dankte dem sechsköpfigen Organisationsteam, das sich immer wieder ein interessantes und abwechslungsreiches Programm ausdenke. „Zum leiblichen Wohl kommt stets auch das seelische Wohl dazu“, sagte er. Dazu gehöre der Bezug zum Glauben, der in den Aktivitäten dieser Gemeinschaft präsent sei. Zum Geburtstag überreichte er der Gruppe ein Geldgeschenk der Pfarrgemeinde. Einen ausführlichen Rückblick auf 40 Jahre Seniorennachmittag gab Maria Willems, die vor fünf Jahren als Nachfolgerin von Josefine Mund die Leitung übernommen hatte. In den ersten Jahren traf man sich in der Gaststätte Denißen. „Wir mussten oft improvisieren“, ergänzte Annemarie van Wickeren, Gründungsmitglied und erste Leiterin der Gruppe.