Mehr Platz für Ausrüstung : 35 neue Streifenwagen für die Polizei

23 neue Mercedes Vito bieten ausreichend Platz für die umfangreiche Ausrüstung der Polizei im Kreis Kleve. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kevelaer Die BMW 3er und VW Bullis haben ausgedient. Die Kreispolizei Kleve setzt auf andere Modelle: Die Beamten werden in Kevelaer bald im Mercedes Vito unterwegs sein. Größter Vorteil: Mehr Platz für die Ausrüstung.

Wer sich am Steuer eines BMW 3er Touring rundherum wohlfühlt, ist vermutlich noch nie mit einer Pistole im Halfter gefahren. Die Sitzwangen sorgen zwar für einen guten Seitenhalt, doch in kompletter Polizeimontur mit Koppel und Schutzweste ist man in diesem Modell äußerst unbequem unterwegs. So lautete zumindest die Rückmeldung zigtausender Polizisten aus ganz Nordrhein-Westfalen, die in den Fahrzeugen aus Bayern jahrelang gefahren sind. Sie werden mit Freude vernommen haben, dass sie jetzt neue Dienstfahrzeuge bekommen. Bei der Kreispolizei Kleve sind bereits die ersten Modelle eingetroffen: Jeweils ein Mercedes Vito ist für die Wachen Goch und Kevelaer im Einsatz.

Dabei soll es nicht bleiben. „Wir werden die Streifenwagen im Kreis Kleve jetzt nach und nach ersetzen“, sagt Polizeidirektor Uwe Lottmann, Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz. Neben den BMW 318d werden auch die VW T5 Bullis ausgemustert. Für den Bürger wird das nur sichtbar, wenn er genau hinschaut: Die Farbgebung mit Silber, Blau und Neongelb bleibt. Nur die Modelle ändern sich: Neben den 23 Mercedes Vito werden bald auch zwölf Ford S-Max die Straßen im Kreis Kleve befahren, insgesamt erhält die Kreispolizei also 35 neue Fahrzeuge.

Info Neue Wagen in ganz Nordrhein-Westfalen Investition Insgesamt würden rund 2200 Fahrzeuge neu angeschafft, teilte NRW-Innenminister Herbert Reul kürzlich mit. Zeitraum Die Erneuerung der Flotte soll bis 2021 vollzogen sein. Kosten Rund 116 Millionen Euro will das Innenministerium investieren.

Die Beamten konnten dabei in einem gewissen Rahmen selbst entscheiden, welches Modell sie gerne hätten. Denn es wären etwa auch noch ein Opel Zafira und ein BMW 2er Gran Tourer im Angebot gewesen. Doch die Polizisten aus dem Kreis Kleve fühlten sich im Mercedes und im Ford am wohlsten. Warum, das erläuterten beim Pressegespräch die beiden Kommissare Rieke Thölking und Marco Proest. „In beiden Modellen ist einfach viel mehr Platz als vorher. Wir können die Einsatzmittel viel besser unterbringen, aber auch für uns selbst in voller Ausstattung ist es viel bequemer“, sagt Proest. „Wenn wir Tatverdächtige transportieren oder etwas im Fahrzeug notieren müssen, geht das jetzt viel einfacher“, sagt Thölking. Den Schiebetüren und dem ausfahrbaren Tisch zwischen den Rücksitzen sei Dank.

Einige clevere Details machen den Beamten die Arbeit zusätzlich leichter. So ist das eingebaute Navigationsgerät nun per Sprachbefehl bedienbar. In der Rückklappe gibt es ein eingebautes orange-farbenes Blink- und sogar ein Blaulicht. „In der Sonnenblende auf der Beifahrerseite befindet sich ein Monitor für die Rückfahrkamera“, weist Pressesprecherin Corinna Saccaro auf ein weiteres Detail hin. „Die Scheinwerfer sind viel besser“, ergänzt Marco Proest. Der Signalgeber auf der Motorhaube wanderte in den Innenraum, hinter die Frontscheibe. Die Leuchten auf dem Dach sind jetzt viel flacher – das ist gut, wenn’s mal eng wird.