Benefizveranstaltung in Kevelaer : Oldtimer für Kinder in Tansania und Kevelaer unterwegs

Kevelaer Der Rotary Club Kevelaer veranstaltete am Samstag die Classic Car Rallye für einen guten Zweck. Start und Ziel für 31 Teilnehmer war der Solegarten.

Bei dieser Rallye ging es nicht um Geschwindigkeit, denn wer als erster im Ziel war, war nicht unbedingt der Sieger. Es ging um Konzentration, Teamarbeit zwischen Fahrer und Beifahrer, die Beachtung von Regeln und zwischendurch auch um den Genuss des Fahrens mit schmucken Fahrzeugen aus vergangenen Tagen. Zum sechsten Mal veranstaltete der Rotary Club (RC) Kevelaer am Samstag seine Rotary Classic Car Rallye. Start- und Ziel war im Solegarten St. Jakob. Sichere Sieger der Oldtimer-Rallye aber sind Kinder: Der RC Kevelaer unterstützt mit dem Erlös der Veranstaltung und mithilfe zahlreicher Sponsoren eine Grundschule für Waisenkinder in Fuka, Tansania , sowie die Kevelaerer Ameland-Ferienfreizeiten.

Insgesamt 31 Teilnehmer gingen an den Start. Die akribisch vorbereitete Route führte rund 180 Kilometer durch den Niederrhein. „Die Rallye ist eine Orientierungsfahrt ähnlich wie eine Schnitzeljagd“, erklärte Thomas Prinz vom Organisationsteam. Auf den Beifahrer komme es da besonders an, denn er müsse die Kartenausschnitte im „Road-Book“, das jedes Team beim Start erhält, lesen. Auch die hier und da versteckten Buchstaben am Wegesrand und Kontrollpunkte galt es zu beachten. Die Rückkehr am Solegarten verlief reibungslos, und freudige Gesichter hinter den Steuern und an den Beifahrerfenstern waren zu erkennen.