Aktion in Kevelaer : Big Challenge – Kampf gegen den Krebs

300 Teilnehmer radelten oder liefen für den guten Zweck in Winnekendonk. Jeder Teilnehmer spendete mindestens 500 Euro. Erstmals waren bei der Veranstaltung E-Bikes zugelassen, und es gab eine 800-Meter-Strecke für Kinder.

Beim Kampf gegen den Krebs zählt jeder Cent, der in Forschung investiert werden kann. Deshalb findet seit sechs Jahren die Big Challenge statt. Diese hat zum Ziel, Spendengelder zu sammeln, die an jährlich wechselnde Programme der Deutschen Krebshilfe gehen.

Um dem Ganzen einen Rahmen zu geben, bildet das Fahrradfahren und Laufen bei der Big Challenge das jährliche Highlight. Am Samstag traten knapp über 300 Teilnehmer an und wählten entweder die Radstrecke, die von Winnekendonk nach Xanten führte, oder die kürzere Laufstrecke. Jeder Teilnehmende sollte mindestens 500 Euro spenden, um mitzumachen. Diese Summe wird teils aus der eigenen Tasche bezahlt, teils durch Sponsoren, Verwandte und Freunde mitfinanziert.

„Durch die Mitfinanzierung durch Verwandte und Bekannte wird nicht nur Geld gesammelt, sondern auch über Krebs gesprochen“, erklärt Ausrichter Georg Biedemann das Ziel. Jeder Teilnehmer hat dazu ein eigenes Spendenkonto, auf dem nachverfolgt werden kann, wer wann und wie viel gespendet hat. Einige der Teilnehmer ließen sich etwas ganz Besonderes einfallen, um auf die Spendensumme zu kommen. Marlene Langanki, die mit ihrem Team FALC bereits zum fünften Mal angetreten ist, baut aus Paletten Möbel und verkauft diese auf verschiedenen Basaren. Die Erlöse fließen in die Spende für die Big Challenge. „Jeder hat Freunde oder Verwandte, die an Krebs erkrankt sind. Das ist unsere Motivation“, erklärt Langanki. Dem stimmt auch Chiara Wehling zu, die in diesem Jahr das zweite Mal dabei ist: „Ich habe schon oft Menschen gekannt, die Krebs hatten. Ich hoffe, so helfen zu können“, erzählt sie.