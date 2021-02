Neue Großprojekte und Modernisierungsmaßnahmen : Rekordjahr für Walther Faltsysteme

Kevelaer Umsatzsteigerung um 20 Prozent trotz der Corona-Krise: Der Kevelaerer Hersteller von Mehrweg-Transportlösungen erwirtschaftete nach eigenen Angaben einen Umsatz von über 40 Millionen Euro.

Walther Faltsysteme ist 2020 trotz der Corona-Krise ein Rekordjahr gelungen: Der Hersteller von maßgefertigten Mehrweg-Transportlösungen erwirtschaftete nach eigenen Angaben einen Umsatz von über 40 Millionen Euro, ein Plus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Möglich wurde das dank großer Projekte und Modernisierungsmaßnahmen.

Mehrere Großprojekte trugen demnach zu dem Erfolgsjahr bei. So baute das Unternehmen etwa seinen Kunststoffpaletten-Pool für ein Großunternehmen aus dem Einzelhandel kräftig aus: Nachdem das Projekt bereits 2017 begonnen hatte, führte das Unternehmen die Mehrweg-Transportlösung im vergangenen Jahr europaweit ein. Die Kunststoffpalette gehört in Kevelaer zu den meistverkauften Produkten des vergangenen Jahres. Darüber hinaus trug der Relaunch des Faltboxensortiments erheblich zum Erfolg bei. „Wir haben unsere Faltbox optimiert. Dank des modularen Systems stehen unseren Anwendern mehr Boxen und Optionen als jemals zuvor zur Auswahl“, sagt Dominik Lemken, Leiter des Projektmanagements und Prokurist bei Walther Faltsysteme. Die Faltboxen werden vermehrt in den Bereichen E-Commerce und Direktlieferung eingesetzt.