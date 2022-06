Auf den Spuren von Karl May : Twisteden wird zur Wild-West-Stadt

Zum Wilden Westen gehört der Saloon dazu, auch die Bardamen dürfen nicht fehlen. Foto: Norbert Prümen

Twisteden Zur 13. Auflage der Karl-May-Spiele am Niederrhein waren mehr als 2000 Besucher an den Hoensberg gekommen. Frei nach dem „Schatz am Silbersee“ gab es ein humoriges Western-Spektakel zu sehen.