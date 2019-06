KEVELAER : 120.000 Oblaten für den Kirchentag

KEVELAER Die Hostienbäckerei in Kevelaer hat einen Großauftrag von der evangelischen Kirche bekommen.

Der Großteil ist in Kartons bereits nach Dortmund geschickt worden. 120.000 Hostien sind in Kevelaer für den evangelischen Kirchentag produziert worden. Und jetzt musste Thomas Held in der Hostienbäckerei sogar noch nachbacken, um eine weitere Ladung in die Westfalenmetropole zu schicken.