Konzert der Sommerserenaden in der Kempener Propsteikirche : Musik für sommerliche Abende

Das zweite Konzert der Sommerserenaden in der Propsteikirche bestritten Organist Christian Gössel und Saxophonist Herbert Holtemeyer. Viele Zuhörer waren am heißen Sommerabend gerne in das kühle Kirchenschiff der Propsteikirche gekommen. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Kempen Das zweite Konzert der Sommerserenaden in der Propsteikirche war gut besucht. Organist Christian Gössel und Sopransaxophonist Herbert Holtemeyer waren die musikalischen Protagonisten, Vater Frank Gössel rezitierte Lyrik.

Gleich dreifach wurden warme Sommerabende und -nächte zum Thema der zweiten Sommerserenade: real, musikalisch und literarisch. Zum einen, was die real existierende Wettersituation betrifft. Die vollen Kirchbänke ließen sich – natürlich nicht nur – auch mit den heißen Abendtemperaturen draußen und den durchaus angenehmen innerhalb der Propsteikirche erklären. Organist Christian Gössel durfte zufrieden resümieren: „Wer bei solchen Temperaturen in eine Kirche geht, hat vieles richtig gemacht.“

Komponisten aller Genres ließen sich von den Reizen sommerlicher Abende und Nächte inspirieren, Dichter sowieso. Das brachte Gössel auf die Idee, zusammen mit seinem langjährigen Musikfreund Herbert Holtemeyer (Sopransaxophon) einen Streifzug durch diese Kompositionen zu unternehmen und seinen Vater Frank Gössel zu animieren, dazu passende Gedichte auszusuchen und vorzutragen. Ein gedrucktes Programm gab es nicht, die Stücke wurden auch nicht angesagt. Sofern man sie nicht kannte, konnte man also raten, ob man in die richtige Richtung suchte.

Die weiteren Termine in diesem Jahr sind noch der 31. Juli sowie der 7. August in der Propsteikirche, jeweils 20 Uhr. Traditionell ist das Programm geheim.

Den Gesang einer Nachtigall hatte der beliebte englische Titel aus dem Jahre 1939 „A Nightingale Sang in Berkeley Square“ zum Thema; nach Brasilien führte anschließend „The Girl from Ipanema“. Hierzu steuerten sowohl Holtemeyer wie Gössel lebendige Improvisationen bei, Gössel mit gut ausgesuchten Registern, die an den Klang einer Wurlitzer- oder Hammondorgel erinnerten. Reizvoll waren auch die Register, die Gössel in Pietro Mascagnis Intermezzo aus Cavalleria rusticana anstelle der Harfe einsetzte, die der Komponist in der originalen Orchestrierung vorsieht.