Pandemie im Kreis Viersen : Zwei weitere Menschen mit Covid-19 gestorben

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind zwei weitere Menschen an Covid-19 gestorben. Das gab der Kreis am Freitag bekannt. Auch der Inzidenzwert ist weiter gestiegen.

Unterdessen steigt die Zahl der Infizierten im Kreisgebiet weiter an. 116 neue Corona-Fälle wurden im Kreis Viersen am Freitag, 19. November, bekannt. Damit gelten aktuell 1106 Personen als infiziert, davon 214 in Willich, 114 in Tönisvorst, 108 in Kempen und 50 in Grefrath. 253 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Einen neuen Fall meldete der Kreis am Freitag aus dem evangelischen Altenzentrum in Grefrath-Oedt, mehrere Fälle gab es an Kitas und Schulen. Am Kindergarten St. Johannes in Willich gab es einen Corona-Fall, ebenso am Kindergarten Pappelallee in Willich, am DRK-Kindergarten in Willich-Wekeln, an der Gesamtschule Kempen, am St.-Bernhard-Gymnasium in Willich, an der Hubertusschule in Willich, am Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen und am Lise-Meitner-Gymnasium in Willich. Je zwei neue Corona-Fälle meldete der Kreis von der Gemeinschaftsgrundschule Tönisberg, von der Gemeinschaftsgrundschule in Willich-Wekeln. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt laut Robert-Koch-Institut (RKI) von 215,0 auf 218,7.