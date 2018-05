Kempen: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Kempen

Grefrath (hd) Zwei Verletzte gab es bei einem Unfall, der gestern in Grefrath auf der Kreuzung Wankumer Landstraße / L39 geschah. Um kurz vor 7 Uhr war der Fahrer eines Kleintransporters, ein 26-jähriger Dortmunder, von der Ortsmitte in Richtung Hinsbeck-Glabbach unterwegs und wollte an der Kreuzung die vorfahrtberechtigte L39 geradeaus überqueren. Nachdem er zunächst am Stopp-Zeichen angehalten hatte, fuhr er dann nach Angaben der Polizei an, ohne auf den für ihn von rechts kommenden Wagen aus Gelsenkirchen zu achten, in dem fünf Männer saßen. In diesem Wagen wurden der Fahrer und der Beifahrer leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.