Querschläger explodiert : Zwei Verletzte beim Martinszug in Kempen

An der Burg und von den Burgtürmen aus wurde das Feuerwerk aus Feuerwerksbatterien abgefeuert. Die maximale Steighöhe liegt bei 55 Metern. Foto: Norbert Prümen

Kempen Der Kempener Martinszug gilt als der größte am Niederrhein: 2500 Schulkinder zogen mit ihren selbst gebastelten Fackeln am Donnerstag durch die Altstadt. Doch während des Feuerwerks an der Burg gab es einen Unfall.

Beim großen Schulkinderzug in Kempen sind am Donnerstagabend zwei Menschen verletzt worden. Die beiden Frauen – eine 22-Jährige aus Mönchengladbach und eine 40-Jährige aus Krefeld – hatten sich den Martinszug an der Ecke Thomasstraße/Burgring in unmittelbarer Nähe der Burg angesehen, als plötzlich eine Feuerwerksbatterie zerbarst, die oben vom Burgturm aus abgefeuert wurde.

Wie Stadtsprecherin Johanna Muschalik-Jaskolka berichtete, lösten sich zwei Querschläger aus der Batterie. Ein Querschläger geriet in die Menschenmenge, die unten stand, und explodierte in Augenhöhe der Versammelten. Durch die Explosion erlitten die Frauen Verletzungen im Gesicht und an den Augen. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) seien sofort dort gewesen, um die Verletzten aus der Menge zu holen, berichtete die Stadtsprecherin. Das zeige, dass das Sicherheitskonzept funktioniere. Insgesamt waren 70 Kräfte des THW, mindestens 25 Helfer des DRK, 90 Feuerwehrleute, Polizei und Ordnungsamt beim Martinszug im Einsatz. Die Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht, wie es ihnen gehe, könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, erklärte Bernd Klein, Geschäftsführer des St.-Martin-Vereins Kempen, am Abend.

Die Firma Weco, deren Pyrotechniker das Spektakel durchführen, habe das Feuerwerk auf Platten montiert. Erfahrene Feuerwehrleute, die sich seit Jahren um das Abfeuern des Feuerwerks von den Burgtürmen aus kümmerten, seien damit oben auf den Türmen betraut gewesen. Von Seiten der Feuerwehr seien alle Sicherheitsvorgaben eingehalten worden, so Klein, „es war ein tragischer Unfall.“ Dass die Batterie zerbarst, sei auf einen Materialfehler zurückzuführen. Auf das Feuerwerk künftig verzichten will der St.-Martin-Verein nun nicht, ebenso wenig wie die Stadt: Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) stehe hinter dem Feuerwerk, so Stadtsprecherin Muschalik-Jaskolka.