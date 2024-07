Spielspaß in den Sommerferien Zwei Riesen-Sandkästen für Kinder in Kempen

In Kempen gibt es wieder zwei Sandkästen, die für die Zeit der Sommerferien Kindern großen Buddelspaß bescheren. Einer steht am Kirchplatz an der Propsteikirche, einer auf dem Concordienplatz im Hagelkreuzviertel. In beiden Sandkästen liegt das Spielzeug bereit, das kleine Buddelfreunde brauchen: Schaufeln, Eimer, Fahrzeuge. Und für Eltern oder Großeltern gibt es gemütliche Stühle, um am Rand des Sandkastens Platz zu nehmen und den Kindern zuzuschauen.