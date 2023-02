Eisdiele durchgehend geöffnet In Grefrath gibt es jetzt Eis am Automaten

In Grefrath hat die Eissaison bereits begonnen. Mit der süßen Leckerei lässt sich das Leben schon jetzt versüßen, obwohl die aktuellen Temperaturen noch als ein wenig frisch wirkend beschrieben werden können. Aber Speiseeis ist schließlich nicht nur outdoor ein Vergnügen, sondern bereitet auch als Nachtisch oder als leckeres Zwischendurch angenehme Gaumenfreuden. Alex und René Reuter haben in Mülhausen gleich gegenüber der katholischen Kirche einen Eisautomaten, nur wenige Schritte von der Ampelkreuzung in einer kleinen Gasse, platziert. An der Kreuzung weist ein Hinweischild an einer Hauswand auf den Automaten hin. Rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche, das ganze Jahr kann man sich einen Becher Eis gönnen. Das gleiche gilt für den Grefrather Markt. Hier steht der Automat gleich neben dem Eiscafé „Eissünde“, das ebenfalls von Alex und René Reuter betrieben wird. „Der Automat ist quasi meine verlängerte Theke“, erklärt Alex Reuter.