Sport für alle Generationen Zwei neue Calisthenics-Anlagen in Kempen fertig

Nach der Anlage im Hagelkreuz sind in Kempen nun zwei weitere Calisthenics-Anlagen fertiggestellt und freigegeben worden. Sie befinden sich in Kempen an der Minna-Meckel-Straße und in St. Hubert am Borgesweg. Im Unterschied zu den Trimm-dich-Pfaden, die vielen Älteren noch gut bekannt sein dürften, sind bei einer Calisthenics-Anlage die Geräte nicht entlang einer längeren Strecke verteilt, sondern an einem Ort aufgestellt.