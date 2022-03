Notfallseelsorger bieten Beistand in schwierigen Zeiten : Einsatz im Kreis Viersen, wenn die Seele weh tut

Kempen Die Notfallseelsorge wird immer dann gerufen, wenn Menschen nach schweren Schicksalsschläge seelischen Beistand brauchen: Tod, Unfall, Suizid. Auf Wunsch wird von auch von Ehrenamtlern Beistand in schwierigen Zeiten angeboten.

Gerade sind neun Neubeauftragte in den Kreis der Notfallseelsorge im Kreis Viersen aufgenommen worden. Sie werden in Zukunft ehrenamtlich Menschen unterstützen, deren Seele in Not geraten ist: Ein Todesfall im Haus, ein Suizid eines nahen Angehörigen, ein schwerer Unfall oder eine andere Krisensituation, die nur schwer zu bewältigen ist. Die Notfallseelsorge wird in der Regel von der Polizei oder der Feuerwehr gerufen. Im Kreis Viersen ist die Notfallseelsorge eine Einrichtung der Katholischen Kirche im Bistum Aachen und des Evangelischen Kirchenkreises Krefeld-Viersen. Im Kreis Viersen sind derzeit 55 Notfallseelsorgerinnen und -seelsorger aktiv. 40 davon stehen ehrenamtlich zur Verfügung, dazu kommen Pfarrer, Pfarrerinnen und Gemeindereferenten. Im kommenden Jahr wird die Notfallseelsorge im Kreis Viersen auf ein 25-jähriges Wirken zurückblicken können.