Zusammenstoß an der B 509 : Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung

Zusammenstoß an der B 509

Möglicherweise, so die Polizei, missachtete der Nettetaler die rote Ampel (Symbolbild).

Grefrath Bei einem Unfall auf der Kreuzung der Wankumer Landstraße mit der B 509 in Grefrath wurden am Dienstagmittag ein Viersener und ein Nettetaler verletzt.

Bei einem Unfall in Grefrath sind am Dienstagmittag zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 45-jähriger Autofahrer aus Nettetal gegen 12.55 Uhr mit seinem Wagen auf der B 509 unterwegs. Er kam aus Richtung Schlibeck und wollte geradeaus weiter in Richtung Kempen fahren.